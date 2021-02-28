من أسبوع الموضة بباريس.. فساتين باللون الأسود لموسم 2021

بدأت فعاليات رابع يوم من أسبوع الموضة بباريس، حيث قدم مصممو الأزياء خلال عروضهم المختلفة مختلف التصميمات من الفساتين الميدي باللون الأسود لموسم فصلي ربيع وصيف عام 2021 المتربعة على عرش الموضة بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار.وقدمت العديد من التصميمات الأنيقة للفساتين السوداء الميدي لموسم فصل ربيع عام 2021 منها فستان ميدي أسود ذو تصميم على شكل نقوش مربعة بارزة ولامعة، مع توب بدون أكمام مع رقبة دائرية ضيقة، وتنورة ميدي بتصميم ماكسي.وقدم فستان ميدي أسود من الشيفون المبطن، مع الخيوط الرفيعة على التنورة والصدر مع توب بأكمام طويلة وواسعة غير مبطنة، مع لياقة صغيرة وتنورة ميدي بتصميم A line، مع حزام رفيع على الخصر من الجلد البني الداكن.وقدم تصميم أنيق لفستان أسود من الجلد من تنورة ماكسي ميدي ذات شق أمامي طويل يكشف أحد الساقين، مع توب بدون أكمام، ورقبة دائرية ضيقة وفستان اسود ميدي من الكشكاش، وتوب بدون أكمام، وتنورة كشكاش ميدي بتصميم A line وفستان اخر انيق مصمم من توب بدون أكمام بلياقة عريضة وفتحة صدر على شكل حرف V مع حزام على الخصر، وتنورة ماكسي ذي شق أمامي.