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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب الحكومة بتنفيذ تكليفات السيسى بدعم منظومة حماية الصيادين

السبت 27/فبراير/2021 - 01:25 م
محمد عبد الله زين
محمد عبد الله زين الدين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب ونائب دائرة إدكو وأبو حمص بمحافظة البحيرة، الحكومة بالتنفيذ الفورى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم منظومة حماية الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم مع التوسع في الإنتاج المحلي لتلك الأدوات، في إطار توجه الدولة نحو توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي لفئة العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن ذلك التوجيه سيعزز الجهود من أجل دعم أنظمة حماية الصيادين وتوفير الرعاية الشاملة والتمكين الاقتصادي لتحسين أساليب الصيد الأمر الذي سيعود على الصياد بالخير.

وتساءل زين الدين في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن الخطط والبرامج والتوقيتات المحددة التى ستقوم فيها الحكومة بتنفيذ التكلفات الرئاسية، مؤكدًا أن الصياد المصرى عانى لعقود طويلة من الإهمال والمشكلات من مختلف الحكومات السابقة، وجاء الرئيس السيسى لينصف هذه الفئة باعتبار أن الصيادين من الفئات الأكثر احتياجا ودعمهم أمر حتمى وفرض عين على الحكومة لتوفير حياة معيشية جيدة، وأن الصيادين يدخلون ضمن العمالة غير المنتظمة وهم من الفئات التي تحتاج إلى الرعاية الكاملة في هذه الفترة وتقديم كافة المساعدات والمعونات لهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالتنمية المجتمعية على مستوى الجمهورية.

واستعرضت نيفين القباج جهود تطوير برامج الدعم الطارئ للأسروالمواطنين الذين يعانون من مشكلات اجتماعية تؤثر على حياتهم المعيشية والنفسية وتستدعي التدخل والدعم الفوري، لضمان توفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لهم، وهي الآلية المعروفة بالإسعاف الاجتماعي، كما تم استعراض البرامج القائمة لدعم منظومة حماية الصيادين.

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