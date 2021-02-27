مباحثات أممية أوروبية لرصد وتنفيذ حظر الأسلحة في ليبيا

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، مع قائد عملية أيريني الخاصة بتأمين السواحل الليبية من دخول الأسلحة، الأدميرال فابيو أغوستيني، جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة لرصد وتنفيذ حظر الأسلحة في ليبيا.وقالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، في تغريدة لها بموقع "تويتر" رصدها موقع بوابة إفريقيا الليبي، إنه جرى خلال اللقاء مناقشة جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة لرصد وإنفاذ حظر الأسلحة في ليبيا وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمساهمة في الاستقرار على كامل التراب الليبي.