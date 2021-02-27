تفاصيل غضب سكان الزمالك من ريهام عبد الغفور

تعرضت النجمة ريهام عبد الغفور لسيل من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والهجوم الكبير من سكان منطقة الزمالك على خلفية تصريحات تلفزيونية فهمت بشكل غير صحيح، مما استدعاها للاعتذار عبر حسابها الشخصي على فيس بوك.ظهرت ريهام في تصريحاتها وتحدثت عن معرفتها لبعض الأشخاص ممن تعرضوا للإدمان من منطقة الزمالك، وتم تقديم بعض الشخصيات في حكاية "ربع جرام" إلا أنها فهمت أنها تسيء لسكان منطقة الزمالك.وكتبت ريهام معلقة على الأمر: «اتكلمت بحسن نية في برنامج عن إني في مرحلة معينة كنت أعرف بعض الأشخاص القريبين مني في منطقة الزمالك تعرضوا للإدمان وده خلاني نفسي أمثل الدور».وأضافت ريهام في منشور الاعتذار: «قلت إن قصة ربع جرام كانت أحداثها في الزمالك، وتقريبا كنت أعرف الأشخاص والحواديت اللي في القصة».