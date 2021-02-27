بحرية الاحتلال تصيب طفلتين بالرصاص وتهاجم الصيادين قبالة بحر رفح

أصيبت طفلتان، مساء أمس الجمعة، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأفادت وكالة وفا الفلسطينية، بأن الطفلتين أصيبتا بالرصاص أثناء تواجدهما في استراحة على شاطئ بحر رفح يوم أمس، ونقلتا إلى مستشفى الشهيد أبويوسف النجار في المدينة لتلقي العلاج.كما هاجمت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين بالرصاص وقنابل صوتية وفتحت صوبها خراطيم المياه قبالة بحر رفح، وهي على بعد 6 أميال بحرية، وأرغمتهم على ترك البحر والعودة إلى الشاطئ.وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.