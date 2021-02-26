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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

د. سيد ساطور يكتب: ضعف العضلات والأرق والتوتر أعراض ما بعد «covid19»

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:47 م
سيد ساطور
سيد ساطور
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لقد ظهرت بعض الأعراض الجانبية ما بعد الشفاء من فيروس كورونا المستجد «covid 19»، وتكررت شكوى بعض المتعافين من وهن وضعف وعدم القدرة على آداء الأعمال وظهور بعض آلام خاصة في الكتفين وأسفل الظهر والركبتين، وهذه الآلام ربما تسبب فيها ضعف العضلات وأحيانا نقص الحديد والكالسيوم أو ضعف في الدورة الدموية وأحيانا تصل شكوى المريض إلى درجة الاكتئاب خصوصا بسبب عدم القدرة على آداء بعض الأعمال التي تحتاج لبذل مجهود قليل.

وأثبتت دراسات أجريت في مدينة وهان الصينية، أن واحد من كل 4 مرضى تم علاجهم في المستشفى وتعافوا جيدا، وأن ٢٥ % عانوا لمدة ٦ أشهر من ضعف في العضلات، وربما تصل نسبة الأشخاص الذين يعانون من ضعف العضلات إلي 75 % من المتعافين.

وأكدت الدراسات أن حالة المريض الصحية والبدنية ما قبل الإصابة هي المحرك الأساسي لظهور هذه المشاكل الصحية، ونصح باحثون بمحاولة ممارسة الرياضة مع الالتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى والالتزام بالنصائح الطبية وتناول طعام صحي مع التعرض للشمس لمدة نصف ساعة يوميا ما بين 10 صباحا حتى 3 عصرا، وتناول بعض الأعشاب مثل الحبة السوداء أو تناول زيتها وشرب كميات مناسبة من عصير الليمون المضاف إلى مغلي قشور الليمون، حيث يتم غلي قشر 5 ليمونات في لترين ماء وبعد أن يبرد يضاف إليهم عصير الخمس ليمونات ويشرب قبل الأكل بنصف ساعة 3 مرات يوميا وتناول ٣ جرامات من زيت حبة البركة مع ملعقة عسل يوميا، إلى جانب تعميم التأهيل المناسب لمرضى القلب والجهاز التنفسي، حيث أصبح لزاما علينا إنشاء وحدات منفصلة في كل أقسام العلاج الطبيعي لمكافحة الضعف الناتج عن آثار هذا الفيروس والدعم النفسي والبدني للمرضى بالتعاون مع الفرق الطبية من أجل الوصول بالمريض لأفضل حالة صحية ونفسية.

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