الشرطة النيجيرية: 317 تلميذة خطفن في العملية الأخيرة

أعلنت الشرطة النيجيرية الجمعة أن 317 تلميذة خطفن على يد مسلحين اقتحموا مساكن للطلبة تابعة لمدرسة في شمال غرب نيجيريا الليلة الماضية، في آخر عملية خطف جماعي في البلاد، مؤكدة بدء عملية انقاذ.وقال المتحدث باسم الشرطة محمد شيهو في بيان إن "قيادة شرطة ولاية زامفارا وبالتعاون مع الجيش باشرت عملية بحث وانقاذ مشتركة، بهدف إنقاذ 317 تلميذة خطفن على يد عصابات مسلحة من ثانوية البنات الرسمية للعلوم في جنغيبي".