قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات ينفذ ورشة عمل عن التنمية المستدامة

نفذ قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات ورشة عمل عن" التنمية المستدامة" لمسؤولى وفناني الفنون التشكيلية التابعين لفرع ثقافة القاهرة، أدارها الدكتور محمود الجنايني، خبير التنمية المستدامة، تم من خلالها تعريف الحاضرين بمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها وكيفية تحقيق هذه الأهداف من خلال الأنشطة الفنية والثقافية.وأكدت الدكتورة جيهان حسن، مدير مديرية ثقافة القاهرة مدي الاهتمام الذي توليه الدولة للثقافة من أجل الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، باعتبار الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه بإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، وأكدت على ضرورة تطوير نوعية المنتج الثقافي من أجل صناعة جيل مبدع.وأوضح الدكتور محمود الجنايني، خبير التنمية المستدامة أن ما جاء بالأهداف الاستراتيجية للثقافة لتحقيق رؤية مصر 2030 يعد انعكاسا للمجالات الأخرى، فلا يمكن تحقيق محاور التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بدون العمل علي تنفيذ الأهداف الثقافية في الاستراتيجية.وأكد ضرورة تبني الخطط بالقطاعات المختلفة في تغيير السلوك والفكر وذلك طبقًا لاحتياج كل منطقة جغرافية وتطبيق ذلك علي استراتيجية الدولة سعيًا نحو خلق مجتمعات جديدة سواء كانت المدن الذكية أو المجتمعات التي تستبدل بالعشوائيات، مشيرًا إلى أن الاحتياج لإنسان مبتكر يستطيع تحقيق ذاته ذو سلوك منضبط، هو احتياج حقيقي لتنافس الدولة المصرية بالعنصر البشري في الأجيال الحالية والقادمة، وتم تنفيذ الورشة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من أجل السلامة الصحية.