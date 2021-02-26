في ذكرى ميلاده.. أبرز 10 معلومات عن أحمد زويل

تحل اليوم، ذكري ميلاد العالم الكبير احمد زويل، والذي رفعت إسهاماته العلمية الكبيرة اسم مصر عاليا في مختلف أنحاء العالم، فهو مكتشف الفيمتو ثانية، والتي حصل بسببها على جائزة نوبل، وظل طيلة حياته يخدم البشرية حتي فارق الحياه وترك لنا مصباحا من نور ليستكمل مسيرته أجيال لها مستقبل باهر، وترصد " الدستور" 10 معلومات عن العالم الراحل.1- ولد احمد زويل في 26 فبراير من عام 1946.2- حصل علي جائزه نوبل في الكيمياء عام 1999.ري3- هو رائد علم كمياء الفيمتو، ولقب بـ "أبو كمياء الفيمتو".4- التحق بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، وحصل علي بكالوريوس العلوم بامتياز مع مرتبة الشرف.5- حصل علي درجه الماجستير عن بحث في علم الضوء.6- تعين معيدا بالكلية نتيجة تفوقه في دراسته.7- سافر أحمد زويل إلى الولايات المتحدة لاستكمال دراسته في منحه دراسية.8- حصل على درجه الدكتوراة من جامعه بنسلفانيا في علوم الليزر، وبعد ذلك عمل باحثا في أكثر من جامعة.9- جاء اسمه رقم 9 من بين 29 عالما من الشخصيات البارزة في علم الليزر.10- في عالم 2009 اختار البيت الأبيض احمد زويل، ضمن مجلس مستشاري الرئيس الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا.