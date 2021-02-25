94 وفاة و8206 إصابات جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس تسجيل 94 حالة وفاة و8206 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و607 آلاف حالة.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع ليصل إلى 59 ألف و830 حالة.وأشارت إلى أن عدد المتعافين تجاوز المليون و372 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "إرنا".