مبادرة إماراتية لإجراء فحوصات كورونا وتعزيز التعاون الدولي

أكدت دائرة الصحة بأبوظبي دعم إمارة أبوظبي للجهود الدولية لإجراء فحوصات PCR المرتبطة بفيروس كورونا إذ خصصت مختبرات حديثة لإجراء التحليلات المخبرية للعينات التي يتم استقبالها وجمعها من خارج دولة الإمارات، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها عالميا.وذكرت الدائرة ـ في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس ـ أن آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم، أدت إلى الحاجة لإجراء فحوصات تتميز بالجودة والسرعة للكشف عن الفيروس.يذكر أن الإمارات استطاعت منذ بداية الجائحة إجراء أكثر من 29 مليون فحص (كوفيد - 19) شمل أكثر من 9.5 مليون نسمة من سكان الدولة.