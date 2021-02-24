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محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أنباء عن تعيين صهر أردوغان وزيرا للطاقة التركية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:24 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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كشف مسؤول بحزب العدالة والتنمية التركي، فضّل عدم ذكر اسمه، عن احتمالية تعيين وزير الخزانة والمالية السابق، بيرات البيرق، في منصب وزير الطاقة بالحكومة التركية.

وأضاف المسؤول، اليوم الأربعاء، أن إعادة تعيين بيرات البيرق وزيرًا تمت مناقشته داخل حزب العدالة والتنمية، مشيرًا إلى أن البعض في الحزب واثقين من أن البيرق سيعين وزيرًا للطاقة، فيما يعتبر البعض أن هذا غير ممكن، وفقا لوكالة رويترز.

وأردف أنه ليس من الممكن أن يصبح صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزيرًا للخزانة والمالية مجددًا، وقال: «سيتم تكليفه بوظيفة في الحزب، أو في مجلس الوزراء، ولكن الرئيس أردوغان من سيقرر ذلك».

يأتي هذا بالتزامن مع تواصل مسلسل انهيار الليرة التركية، حيث حقق الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا أمام الليرة التركية، في نهاية تعاملات الأربعاء، إذ سجل الدولار 7.22 ليرة، مرتفعًا من 7.11 ليرة سجلها صباح اليوم، وفقًا لموقع «يني تشاغ» التركي. وسجل اليورو 8.77 ليرة، مرتفعًا من 8.65 ليرة، وارتفع سعر جرام الذهب من 412 ليرة إلى 416 ليرة.

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