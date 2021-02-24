«التموين»: مد الأوكازيون الشتوى يكون بطلب من الغرف التجارية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مد الأوكازيون الشتوي لمدة 15 يومًا إضافية بعد الانتهاء رسميا يوم 7 شهر مارس المقبل، يكون بشرط رفع الاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة إلى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بطلب مد الأوكازيون لفترة إضافية، تزامنا مع مناسبة الاحتفالات بعيد الأم.وقال المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية، فى تصريحات لـ"الدستور"، إن مد الأوكازيون الشتوي لحين تزامن الاحتفال بعيد الأم يرجع إلى شرط زيادة الإقبال على عمليات الشراء من المحال التجارية والسلاسل التجارية والهايبرات الكبرى، لتتراوح ما بين 30% إلى 50%، وزيادة حجم المبيعات بعد فترة الركود خلال انتشار فيروس كورونا، وهو بغرض إنعاش الأسواق والتجارة الداخلية والاقتصاد المحلي وتشغيل المصانع.