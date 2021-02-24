كوريا: نسعى مع واشنطن لوضع استراتيجية شاملة تجاه بيونج يانج

قال مستشار الأمن الوطني لكوريا الجنوبية سوه هون، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الكورية الجنوبية ستعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشكل مشترك على وضع استراتيجية شاملة تجاه كوريا الشمالية في أقرب وقت ممكن، من خلال التواصل والتعاون الوثيقين مع الإدارة الأمريكية الجديدة.وأوضح سوه - في جلسة برلمانية اليوم - أن الحكومة ستسعى لتعزيز الحوار والتعاون، مع الدول المعنية لتحقيق نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، وإنشاء النظام الإقليمي بشكل مفتوح وشامل، حسبما نقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب.وأضاف أن الوضع السياسي حول شبه الجزيرة الكورية سيصبح أكثر تقلبا وتعقيدا، من أي وقت مضى بسبب التغيرات في الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية، نتيجة انطلاق إدارة جو بايدن وعقد كوريا الشمالية المؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم وغيرها.وشدد على أن عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية ليست خيارا، ولكنها طريق يجب إتباعه، وستبذل الحكومة كل ما في وسعها لحماية المصالح الوطنية في ظل الحفاظ على السلام الثابت في شبه الجزيرة الكورية.وأعبر عن أمله في أن تستجيب كوريا الشمالية بنشاط للحوار، للمضي قدما في المفاوضات لنزع السلاح النووي، مضيفا أن الحكومة الكورية الجنوبية ستواصل جهودها لتحقيق ذلك.وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن قد اتفق مع نظيره الأمريكي جو بايدن أثناء محادثات هاتفية في يوم الرابع من فبراير، على وضع استراتيجية "شاملة" تجاه كوريا الشمالية معا.