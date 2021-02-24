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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ملابس بنقشة «البولكا دوت» فى عروض أول أيام أسبوع الموضة بباريس

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:17 ص
ملابس بنقشة البولكا
ملابس بنقشة البولكا دوت
سلمى بدر
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بدأت فعاليات أول يوم من أسبوع الموضة في مدينة باريس، حيث قدم مصممو الأزياء خلال عروضهم المختلفة مختلف التصميمات لعام 2021 مزينة بنقط البولكا دوت المتربعة على عرش الموضة بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار واتسمت تصميمات هذا الموسم بالقصات.

تعتبر نقط البولكا أو الملابس المنقطة واحدة من أقدم النقوشات والطباعات في عالم الأزياء، وتتوغل كل عام في الموضة أكثر من التي قبلها، وتتميز أنها تليق على كل أشكال الجسم، والأحجام وتعطي مظهرًا عصريًا أو كلاسيكيًا حسب طريقة تنسيقها، ومن أن أكثر الألوان المستخدمة في نقط البولكا هي الخلفية السوداء ونقط بيضاء أو العكس.
الملابس المنقوشة
الملابس المنقوشة بنقط

ارتداء الملابس المنقوشة بنقط البولكا مع القطع السادة

من أسهل الطباعات على الإطلاق، فمجرد ارتدائه مع ملابس سادة غير منقوشة للحصول على مظهر أنيق، وقد ظهرت موضة الملابس المنقطة هذا العام مع القطع الأساسية مثل البلوزات والبنطلونات والجيبات، وتم تنسيقها بشكل مختلف مع المعاطف والجيبات الجينز.
ملابس بنقط البولكا
ملابس بنقط البولكا مع الأزياء المطبوعة
ملابس بنقط البولكا مع الأزياء المطبوعة

يمكن تنسيق إطلالة البولكا دوت مع إطلالة أخرى من النقوشات المخططة والمقلمة، ولكن يجب الحرص على توافق الألوان المستخدمة حتى لا تتحول الاطلالة الى مظهر غريب.
الفساتين
الفساتين
الفساتين

اختيار فساتين السهرة المنقطة تمنح مظهرًا ساحرًا للإطلالة ويمكن تجربة تنسيقها مع الملابس الكاجوال مثل المعطف الفرو والحذاء الرياضي.
الإكسسوارات
الإكسسوارات

الإكسسوارات

يمكن تجربة الإكسسوارات بموضة نقط البولكا من الجوارب المنقطة أو الأحذية أو الحقائب.

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