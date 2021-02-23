«القوى العاملة» تطلب عاملات تعبئة لإحدى الشركات بالقليوبية

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات تعبئة وتغليف الشاي بالقناطر الخيرية، على أن يحدد الراتب بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، عاملات تعبئة، على أن تكون المتقدمة لتلك الوظيفة حاصلة على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمرها عن 30 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 42189084، والتواصل مع المدير المسئول محمود شاهين، أو التوجه لمقر الشركة في 25 شارع الجلاء، التقسيم السياقي، القناطر الخيرية.