تطورات جديدة فى قضية اغتصاب 4 أشخاص فتاة بالقليوبية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة بنها، برئاسة المستشار محمد حجازي، رئيس محكمة جنح بنها، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المتهمين باغتصاب فتاة عمرها 21 عامًا لمدة أسبوع بناءً على طلب الدفاع؛ للاطلاع على القضية.واعترف الـ4 المتهمين في القضية، بارتكاب الواقعة، باستدراج الفتاة بحجة تنظيف شقة، ثم اصطحبوها إلى منطقة زراعيه وتناوبوا على اغتصابها.تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يُفيد تلقي بلاغًا من الأهالي، بعثورهم على فتاة، 21 عامًا، في حالة إعياء شديد وسط الزراعات المتاخمة لقرية ورورة دائرة مركز بنها.وانتقل على الفور اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وتبين أن الفتاة تعرضت للاغتصاب من قبل 4 أشخاص، بعد استدراج أحدهما لها، بالاتصال بها للحضور إلى شقة والدته لمساعدتها فى تنظيف الشقة.