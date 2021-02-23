ضبط 797 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الثلاثاء، في ضبط مجموعة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون، خلال حملة أمنية مكبرة، نتج عنها ‪تنفيذ 797 حكمًا، كالتالي: "166 حكم حبس جزئي، و33 حكم حبس مستأنف، و407 أحكام غرامات، و188 أحكام المخالفات.يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.