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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور الطبعة الثالثة لرواية «القداس الأخير» للكاتب ولاء كمال

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:26 ص
ولاء كمال
ولاء كمال
نضال ممدوح
طباعة
طرحت الدار المصرية اللبنانية للنشر٬ الطبعة الثالثة٬ لرواية "القداس الأخير" للكاتب الشاب ولاء كمال٬ وذلك بعد نفاد الطبعتين الأولى والثانية، وكانت الطبعة الأولى من الرواية قد صدرت في شهر ديسمبر من العام الماضي.

ترصد الرواية الدور الذي تقوم به المراكز الإسلامية في أوروبا لتجنيد الغربيين للتنظيمات الإرهابية سواء القاعدة وداعش أو غيرهما من هذه التنظيمات، فتحول ماري إلى شخصيتها الإرهابية وأفكارها التكفيرية المتطرفة جاء بعد زواجها من "محمد قابل"، أحد المسئولين عن المركز والذي يلقي فيه الدروس الدينية للمترددين عليه سواء من أبناء الجاليات العربية المسلمة المقيمين في هذه الدول، أو حتى من الغربيين أنفسهم الذين يرغبون في اعتناق الإسلام.

ومن أجواء الرواية نقرأ: "يوم الحادثة الأمريكية حاولت ماري أن تجرنى إلي هذا النوع من الجدالات التي لا تنتهي حول اعتداء الغربيين علي المسلمين وتشويه الإعلام لصورتنا. سكت ولم أستجب، كنت أريد أن أعود لتصحيح أوراقي كي أنتهى منها.

صمتت ماري لبرهة وهي لا تزال تطالع هاتفها بفضول، ثم علقت ضاحكة: "يا لها من مصادفة غريبة. البلد اسمها أورورا هل ترى؟ إنها علامة".

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