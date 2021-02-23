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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 23-2-2021 فى البنوك

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:24 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
هبه محمد
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تستمر عمليات البحث يوميًا على مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا ومحركات الإنترنت وبموقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، عن سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية، حيث شهدت أسعار العملات حالة من التذبذب وعدم الاستقرار بالبنوك، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في هبوط البورصات العالمية والخليجية في الفترة الأخيرة.

ولأن عمليات البحث مستمرة يوميًا على محركات الإنترنت، يعرض لكم "الدستور" كافة التفاصيل والأسعار التي تخص سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 23-2-2021 في البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 2021 في البنوك المصرية


1 - سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.64 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 51.99 جنيه.

2 - وشهد سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.78 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 51.95 جنيه.

3 - وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.78 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 51.95 جنيه.

4 - وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في قناة السويس، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.59 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 52.01 جنيه.

5 - شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي cib، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.76 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 51.01 جنيه.

6 - بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.83 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 52.00 جنيه.

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7 - سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.39 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 51.96 جنيه.

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