حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

علقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعى، من إلقاء الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لبيان تليفزيوني لتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول إلى بعد شهر رمضان.وأكدت الوزارة أن إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها المحدد بداية من 27 فبراير وحتى 11 مارس لكل صفوف النقل، بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام.جدير بالذكر، أن جدول الامتحانات لصفوف النقل كالتالي: (الصف الرابع الابتدائي يوم 28 فبراير - الصف الخامس الابتدائي يوم 1 مارس - الصف السادس الابتدائي يوم 2 مارس - الصف الأول الإعدادي يوم 3 مارس - الصف الثاني الإعدادي يوم 4 مارس)، ويحدد زمن الامتحان ساعتان لكل صف، ويتم تحديد عدد أسئلة كل مادة طبقًا للوزن النسبي لها.وسيكون الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة وتضم عددًا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.وتعقد الوزارة، امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من 27 فبراير حتى 11 مارس طبقا للجداول المعلنة لهم.