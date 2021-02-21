«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

قال محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد طقساً معتدلاً نهاراً شديد البرودة ليلًا، اليوم الأحد، على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة.





وأضاف «شاهين» لـ«الدستور» أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة السواحل الشمالية الشرقية، ودافئًا نهارًا باردًا ليلًا، والرياح معتدلة على جنوب سيناء، معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة على شمال الصعيد، ودافئًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على جنوب الصعيد فيما وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 9 ـ 19، والسواحل الشمالية بين 11ـ18، وجنوب سيناء بين 15ـ24، وشمال الصعيد بين 07ـ20، وجنوب الصعيد بين 10ـ23 درجة مئوية.





وأوضح أن هناك موجة جديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ الإثنين المقبل وتستمر حتى الأربعاء، لافتًا إلى أن درجات الحرارة سوف تستمر حول المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام حيث تتراوح من 19-20 درجة على القاهرة.





ونوه بأن أن طقس الإثنين سيشهد سقوط أمطار متوسطة متقطعة على السواحل الشمالية الغربية بنسبة 60%، وأمطار خفيفة إلي متوسطة علي الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية بنسبة 40%، وتنشط الرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.





وعن طقس الثلاثاء، أشار «شاهين»، إلى أن موجة الطقس السيئ ستصل لذروتها في يوم الثلاثاء وتسقط أمطار متوسطة متقطعة على محافظات القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية بنسبة 50%، كما تسقط أمطار متوسطة علي مناطق سيناء والسواحل الشمالية الشرقية بنسبة 70%، وتنشط الرياح على محافظات القاهرة الكبري وجنوب البلاد وجنوب سيناء.





وشدد على ضرورة متابعة المواطنين لأحوال الطقس، وفي حال حدوث اضطرابات مناخية، يفضل ارتداء ملابس ثقيلة لعدم الإصابة بنزلات شعبية، مؤكدًا أنه في حال تطرأ أي ظواهر مفاجئة على حالة الطقس ستنشر هيئة الأرصاد بيانًا، وأنه يتم تحديث بيان الهيئة بشكل يومي وفقًا للظواهر المناخية.