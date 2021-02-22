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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط 68 تاجر مخدرات وأسلحة نارية في مداهمات بالجيزة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:21 م
حبس
حبس
ندى حمدي
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داهمت قوات أمن الجيزة عددا من البؤر الإجرامية ونجحت في ضبط 68 متهما من تجار المخدرات والأسلحة.

ففي مجال قضايا المواد المخدرة تم ضبط 52 متهما - 50 إتجار- 2 تعاطي- 1030 جرام حشيش - 467 جرام هيروين - 777 قرص مخدر - 190 جرام الأستروكس - 428 جرام الشادو- 283 جرام بودر -160 جرام البانجو.

وفي مجال قضايا الأسلحة تم ضبط 16 متهم – 15 قضية دفاع - 11 فرد محلى الصنع 12 مم ــ 2 بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12مم –– 2 طبنجة عيار 9ملم -64 طلقة مختلفة الأعيرة.

يأتي ذلك في إطار توجهات وزير الداخلية وسياسة الوزارة الهادفة إلى إعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون وتحقيقًا لمبدأ الردع العام وبنفس النهج بتعليمات اللواء دكتور مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة تحقيقًا لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.

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