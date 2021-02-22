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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع أسعارالذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 786 جنيهًا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:13 م
الذهب
الذهب
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ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدعومة بارتفاعه بالأسواق العالمية وتعافيه من أدنى مستوى له في نحو 7 أشهر مع ضعف قيمة الدولار، وارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية - في تصريح اليوم - إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو4 جنيهات، مشيرًا إلى أن عيار 24 سجل نحو 899 جنيها، وعيار21 نحو 786 جنيها، وعيار 18 نحو 675 جنيها.

وأوضح أن سعر جنيه الذهب ارتفع بنحو 32 جنيها ليسجل 6824 جنيهًا، وعالميا بلغ سعر الأوقية 1997 دولارًا.

وأضاف أن اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة هو اتجاه صعودي مع تقرب المستثمرين لتطورات المحادثات الجارية بشأن حزمة التحفيز الإضافية الأمريكية بقيمة 1.9 تريليون دولار، وسط تقديرات بقرب إقرارها خلال نهاية الأسبوع الجاري.

على صعيد التداولات، صعد سعر العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.05% ليصل إلى 1796.10 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.72% ليسجل 1797.13 دولار للأوقية.

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