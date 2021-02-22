رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:50 م
جريدة الدستور
اسلام قورة
طباعة
شهدت منطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة، جريمة مخزية عندما أقدم عاطل يبلغ من العمر ٢٧ سنة، على اغتصاب الطفلة "جنى" صاحبة الثلاث سنوات، مما سبب للطفلة شرخ فى الرحم وتشويه الأعضاء التناسلية، مستغل ثقة خاله المريض الذى طلب منه الاطمئنان على أطفاله الثلاثه فى غيابه وأعطاه نسخة من مفاتيح منزله، لأن زوجته تركت البيت بسبب مشاكل أسرية.

تواصلت "الدستور" مع شهود عيان من سكان المنطقة وأفادوا بان الطفلة تدعى "جنى" ثلاث سنوات وتعرضت لهتك العرض من قريبها المدعو "علاء. ا" ٢٧ سنة عاطل، حيث قال الشاهد إن البداية كانت منذ ٥ أشهر، حدثت مشاجرة عائلية بين والد ووالدة الطفلة جنى على إثرها تركت الزوجة المنزل وذهبت إلى بيت أبيها وتركت الأطفال الثلاث مع والدهم الذى يعانى من مشاكل صحية بمفردهم.

قرر والد المجنى عليها ترك زوجته فى بيت أبيها ولم يذهب لاسترضائها، واستعان بابن عمه للمساعدة فى رعاية أطفاله، لسكنه بالقرب منهم وأعطاه نسخه من مفاتيح الشقه ليذهب كل حين للاطمئنان عليهم، استمر على هذا الحال عدة أيام، بعدها أصيب والد الطفلة بوعكة صحية اضطر على إثرها لدخول المستشفى، عندما علمت الزوجة بنقل زوجها للمستشفى ذهبت وأحضرت الأطفال إلى بيت أبيها.

لاحظت الوالدة أن هناك شيئ متغير فى الطفلة، فهى لم تعد كما عهدتها قبل تركها البيت، كانت الطفلة تقول كلام غير مفهوم ومشيتها أصبحت غريبة بعض الشيئ، كما أنها كانت تنزف دم باستمرار، حاولت والدة الطفلة الحديث معها ومحاوله فهم ما تقوله جنى، وهنا كانت الصدمة الكبرى أخبرتها بأن المتهم "علاء الدين" جردها من ملابسها وقام بجرحها، أصيبت الأم بصدمة كبيرة، وأخذت تصرخ وتلطم على وجهها، بسرعة ذهبت إلى أقرب مستشفى وتم توقيع الكشف الطبى عليها الذي أثبت تعرضها لحادث اغتصاب تسبب في شرخ لجدار الرحم، مما سبب نزيف حاد وتشويه للجهاز التناسلى، فأخبرت زوجها بالذى حدث وبعدها ذهبت إلى قسم شرطة وحررت محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، بلاغا من مأمور قسم شرطة العمرانية، يفيد بتقديم بلاغ من سيدة تتهم نجل عم أطفالها بهتك عرض ابنتها 3 سنوات، واغتصابها، بنطاق القسم، وبعمل التحريات توصلت أجهزة الأمن بالجيزة إلى صحة البلاغ.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم، وبمناقشة وتضييق الخناق عليه أنهار وأقر بارتكابه الواقعة، كما اعترف أيضا بأنه كان ينوي قتلها لكنه لم يجدها فى المنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإرساله الى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.

موضوعات متعلقة

رابط الحصول على أكواد امتحانات الصف الثانى الثانوي 2020

العدل تناشد المواطنين بسرعة تسجيل ممتلكاتهم

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

الصور

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

image description

بسبب سوء الأحوال الجوية.. محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد

image description

جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن

image description

رئيس ميناء دمياط: نعمل على تعزيز موقف مصر كمركز إقليمي للغاز

image description

محافظ أسيوط يستعرض ملامح مشروعات مبادرة تطوير الريف المصرى

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

تحذير وتعليمات لثلاثى الهجوم.. تفاصيل جلسة موسيمانى مع لاعبى الأهلى

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2021 | المواعيد كاملة

جنوح عشرات الحيتان الطيارة على أحد سواحل نيوزيلندا

متحف «فريك كوليكشن» بنيويورك يفتح أبوابه في مارس

محطة قطار تحول مدينة هندية إلى مقصد سياحي

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

تكريم المخرج شفيع شلبي بالمركز الثقافي الروسي الأربعاء القادم

«بيتر ارلنفاين» ضيف «فرح الرقص» بجيزويت الإسكندرية

«فن محوج» تحول رواية «الخيميائي» إلى مسرحية

أنشطة وزارة الثقافة خلال الـ 20 يومًا المقبلة