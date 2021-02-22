القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

شهدت منطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة، جريمة مخزية عندما أقدم عاطل يبلغ من العمر ٢٧ سنة، على اغتصاب الطفلة "جنى" صاحبة الثلاث سنوات، مما سبب للطفلة شرخ فى الرحم وتشويه الأعضاء التناسلية، مستغل ثقة خاله المريض الذى طلب منه الاطمئنان على أطفاله الثلاثه فى غيابه وأعطاه نسخة من مفاتيح منزله، لأن زوجته تركت البيت بسبب مشاكل أسرية.تواصلت "الدستور" مع شهود عيان من سكان المنطقة وأفادوا بان الطفلة تدعى "جنى" ثلاث سنوات وتعرضت لهتك العرض من قريبها المدعو "علاء. ا" ٢٧ سنة عاطل، حيث قال الشاهد إن البداية كانت منذ ٥ أشهر، حدثت مشاجرة عائلية بين والد ووالدة الطفلة جنى على إثرها تركت الزوجة المنزل وذهبت إلى بيت أبيها وتركت الأطفال الثلاث مع والدهم الذى يعانى من مشاكل صحية بمفردهم.قرر والد المجنى عليها ترك زوجته فى بيت أبيها ولم يذهب لاسترضائها، واستعان بابن عمه للمساعدة فى رعاية أطفاله، لسكنه بالقرب منهم وأعطاه نسخه من مفاتيح الشقه ليذهب كل حين للاطمئنان عليهم، استمر على هذا الحال عدة أيام، بعدها أصيب والد الطفلة بوعكة صحية اضطر على إثرها لدخول المستشفى، عندما علمت الزوجة بنقل زوجها للمستشفى ذهبت وأحضرت الأطفال إلى بيت أبيها.لاحظت الوالدة أن هناك شيئ متغير فى الطفلة، فهى لم تعد كما عهدتها قبل تركها البيت، كانت الطفلة تقول كلام غير مفهوم ومشيتها أصبحت غريبة بعض الشيئ، كما أنها كانت تنزف دم باستمرار، حاولت والدة الطفلة الحديث معها ومحاوله فهم ما تقوله جنى، وهنا كانت الصدمة الكبرى أخبرتها بأن المتهم "علاء الدين" جردها من ملابسها وقام بجرحها، أصيبت الأم بصدمة كبيرة، وأخذت تصرخ وتلطم على وجهها، بسرعة ذهبت إلى أقرب مستشفى وتم توقيع الكشف الطبى عليها الذي أثبت تعرضها لحادث اغتصاب تسبب في شرخ لجدار الرحم، مما سبب نزيف حاد وتشويه للجهاز التناسلى، فأخبرت زوجها بالذى حدث وبعدها ذهبت إلى قسم شرطة وحررت محضر بالواقعة.تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، بلاغا من مأمور قسم شرطة العمرانية، يفيد بتقديم بلاغ من سيدة تتهم نجل عم أطفالها بهتك عرض ابنتها 3 سنوات، واغتصابها، بنطاق القسم، وبعمل التحريات توصلت أجهزة الأمن بالجيزة إلى صحة البلاغ.وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم، وبمناقشة وتضييق الخناق عليه أنهار وأقر بارتكابه الواقعة، كما اعترف أيضا بأنه كان ينوي قتلها لكنه لم يجدها فى المنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإرساله الى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.