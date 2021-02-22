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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

أهالي الشواشنة بالفيوم: «حياة كريمة» نقلة تاريخية ونتمنى حل مشاكلنا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:40 م
محمد أبو زيد
محمد أبو زيد
الفيوم - زينب علاء
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أشاد أهالي الشواشنة التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بجهود الدولة وبالتكليفات والتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن البدء في المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري،واختيار القرية ضمن المبادرة.

وقال محمد أبو زيد من أهالي قرية الشواشنة، في تصريحات لـ«الدستور»: «إحنا بنشكر الرئيس السيسي على المبادرة واختياره القرية ضمن مشروع تطوير قرى الريف، ومجهوداته تجاه الدولة، احنا عندنا أكبر مشكلة هي وحدة طب أسرة متميز المبنى موجود ولكن لم يتم استغلاله بكل الإمكانيات ولا يوجد بها طبيب، محتاجين يبقي مستشفى تخدم أهالي الشواشنة ويوسف الصديق، الوحدة مساحتها 3 أفدنة، محتاجين تبقي مستشفى مركزي، والرئيس السيسي افتتحها عبر الفيديو كونفراس».

وأضاف أهالي القرية، « كل الشكر على مباردة الرئيس السيسي، المبادرة هتنقل مصر نقلة تاريخية ونوعية مختلفة وغير مسبوقة، ونحن نطالب أيضًا بحل مشكلة مركز الطفولة والأمومة وكان من ضمن الافتتتاحات أيضا التي افتتحها السيسي عبر لفيديو كونفرانس، المركز لا يعمل بكل طاقته، ونستغل فرصة مبادرة حياة كريمة وآملين في حل مشاكلنا، وأيضًا مشكلة الطرق المتهالكة داخل القرية، وتطوير مركز شباب الشواشنة وعمل حمام سباحة ويوجد ملعب كان نازل بمناقصة منذ 12 سنة ورفضنا استلامه بسبب وجود مخالفات به، ومشكلة المستشفى ما تحدثنا لا يوجد طبيب بها يكشف ولا يحضر على الرغم من وجود 34 طبيبا».

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