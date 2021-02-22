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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القبض على 4 ذئاب بشرية بتهمة اغتصاب فتاة بالقليوبية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:33 ص
ضبط متهمين
ضبط متهمين
كتب صلاح حسنى
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شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية جريمة بشعة، حيث قام 4 عاطلين باغتصاب فتاه عمرها 21 عامًا، وسط الزراعات بقرية وروره دائرة مركز بنها وتركوها في حالة إعياء شديده وفروا هاربين، وقام الأهالي بنقل الفتاه إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغًا من الأهالي بعثورهم على فتاه «21 عامًا» في حالة إعياء شديد وسط الزراعات المتاخمه لقرة وروره دائرة مركز بنها.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين أن الفتاه تعرضت للاغتصاب من قبل 4 ذئاب بشريه قام احدهما باستدراجها بالاتصال بها للحضور إلى شقة والدته لمساعدتها في تنظيف الشقة، وتوجه بسيارة يقودها لاحضار المجني عليها وفي الطريق اتصل بثلاثه آخرين أصدقاءه، ثم انحرف بالسيارة والفتاة إلى أحد الزراعات بقرية وروره، وما أن حضر باقي المتهمين قاموا باغتصابها بوحشية وتركوها في حالة إعياء شديد حتى عثر عليها الأهالي ونقلوها للمستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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