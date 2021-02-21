مبعوث أممي: محادثاتي في دمشق ستركز على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار

قال المبعوث الأممي إلى سورية جير بيدرسون إن المباحثات التي سيجريها في دمشق، ستركز على تنفيذ القرار الأممي 2254 الخاص بوقف إطلاق النار في سورية والتوصل إلى تسوية سياسية.وقال بيدرسون بعد وصوله إلى العاصمة السورية دمشق اليوم الأحد إن "مباحثاتي في دمشق ستركز على القرار 2254 وهناك العديد من القضايا التي آمل أن نتحدث بشأنها، وعلى رأسها الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب السوري".يشار إلى أن اللجنة الدستورية السورية، برعاية بيدرسون اختتمت أعمال جولتها الخامسة في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الشهر الماضي وسط توترات وعدم توافق بين الوفود المشاركة للمعارضة والنظام والمجتمع المدني.