محافظ الوادي الجديد يدشن أول سيارات كهربائية صديقة للبيئة

دشن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، أول سيارات صديقة للبيئة بالمحافظة بأسعار مخفضة تعمل بالطاقة الكهربائية بديلاََ عن الوقود للحفاظ على البيئة وتقليل التكلفة.وتتميز هذه السيارات بثلاث بطاريات شحن تعمل لمسافة ١٢٠ كم وتبلغ سرعتها ٥٠ كمساعة، ومراوح تبريد وشاشة عرض داخلية وشنطة أمامية وزجاج كهربائي وخدمة الضمان ضد عيوب الصناعة وسيتم التنسيق مع أحد البنوك على نظام التعاقد وأسلوب السداد.