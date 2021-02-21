اشتباكات بين مليشيات تركيا في حلب

وقعت اشتباكات داخلية، الأحد، بين عناصر مليشيا فرقة السلطان مُراد التابع لتركيا ضمن أحد معسكرات الفرقة بمنطقة الراعي الحدودية مع تركيا شمالي حلب.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم أن الاشتباك أدى لإصابة أحد العناصر بجراح خطرة، دون معرفة أسباب ودوافع الاشتباكات.وأشار المرصد السوري إلى وقوع أمس الأول انفجار داخل معسكر تل الهوى التابع لمليشا فصيل السلطان مراد الموالي لتركيا بريف بلدة الراعي شمالي حلب، ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة عناصر آخرين بجروح متفاوتة كحصيلة أولية.ووفقًا لمصادر عسكرية، فإن سبب الانفجار بالسلطان مراد لا يزال مجهولًا حتى الآن، فيما تحدثت مصادر أخرى عن تفجير انتحاري نفسه داخل المقر الذي يتواجد فيه الضابط.