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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«سعفان»: ضم الصيادين للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:30 م
محمد سعفان
محمد سعفان
عمرو الشامي
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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المنح الدورية التي تقدمها مديريات القوي العاملة على مستوى المحافظات للصيادين والعمالة غير المنتظمة من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، كانت تتمثل في 4 منح تصرف سنويا بواقع 200 جنيه في كل منحة، وتم زيادتها إلى مبلغ 500 جنيه على أربع منح ليصل الإجمالي الى 2000 جنيه سنويا، تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بالمديريات كما تم رفع كفاءة الإدارة المختصة، برعاية تلك الفئة بالوزارة وأصبحت إدارة مركزية لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة والصيادين.

وقال وزير القوى العاملة، أنه قد سبق وتم توجيه جميع المديريات بعدم اعتماد العمالة غير المثبت في بطاقة الرقم القومي لها مهنتها كعمالة غير منتظمة او صيادين، حتى نتأكد من وصول الدعم والرعاية المقدمة لمستحقيها، ويتوفر لنا قاعدة بيانات متكاملة متاحة أمام كل الجهات التي ترغب في رعايتها وتوفير المساعدة لها.

وأشار "سعفان"، إلى أن آليات وزارة القوى العاملة في الفترة الحالية تتمثل في رعاية العمالة غير المنتظمة والصيادين كأولى الاهتمامات التي توليها الوزارة كل الجهد بناء على توجيهات القيادة السياسية، منوها إلى أنه في خلال لقاءاتنا السابقة مع الصيادين في المحافظات المختلفة لدراسة مشكلاتهم والوقوف على حلول لها.

وتابع، " وجدنا أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن الصيادين الذين يملكون رخصة للصيد مؤمن عليهم وبالتالي هم خارج منظومة العمالة غير المنتظمة، ومع ذلك أصدرت توجيهات لمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، بضم الصيادين لفئة العمالة غير المنتظمة ووضعهم تحت مظلة الرعاية التي تقدمها الوزارة إجتماعيًا وصحيًا لتلك الفئة".

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