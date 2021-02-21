سعفان: كفرالشيخ تنتج 50% من أسماك مصر.. وتوجيه رئاسي لرعاية الصيادين

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن وثيقة التأمين لصيادي كفرالشيخ والعمالة غير المنتظمة بالمحافظة جاء تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا الحكومة بالاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا.وأضاف سعفان، خلال زيارته كفرالشيخ، أن ذلك يأتي أيضًا لتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، مشيدًا بكفرالشيخ باعتبارها قلعة إنتاج الأسماك في مصر والمحافظة الأولى على مستوى الجمهورية فى إنتاج الأسماك، مشيرًا إلى أنها تنتج 50% من إنتاج مصر من الأسماك، بمعدل 800 ألف طن سنويًا، ويمثل الاستزراع السمكى بها 70% من مختلف الأنواع.وقال وزير القوى العاملة: إن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي المقدمة اليوم هي حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، بصرف تعويض له في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرته يعينها على أمور الحياة، مؤكدًا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة القادمة.وسلم اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، 9317 وثيقة تأمين على الصيادين والعمالة غير المنتظمة من أبناء محافظة كفرالشيخ.وأكد الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمالة غير المنتظمة، وبالصيادين والصيادات، وأنه اتفق مع اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، على حل كل المشكلات الخاصة بالصيادين في كل القطاعات.وأضاف محافظ الشيخ أن صيادي كفرالشيخ محور اهتمام رئاسي، والدولة تولي قطاع الصيد اهتمامًا كبيرًا، والمبادرة الحالية تشمل 9317 وثيقة تأمين للصيادين والعمالة غير المنتظمة، قيمة الشهادة الواحدة 100 ألف جنيه.وقال نورالدين: إن المبادرة تشمل صيادي البحر وبحيرة البرلس ونهر النيل، بالإضافة إلى دعم العمالة غير المنتظمة والفئات التي تعاني من عدم انتظام العمل.