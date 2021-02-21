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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الروسى للمصالحة»: مخطط لاتهام دمشق بشن هجوم كيميائى بإدلب

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:03 ص
هجوم كيميائى بإدلب
هجوم كيميائى بإدلب
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مسلحين يخططون لعمل استفزازي في محافظة إدلب هدفه اتهام الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة، التابع لوزارة الدفاع الروسية ومقره قاعدة حميميم بريف اللاذقية، فياتشيسلاف سيتنيك إن "لديه معلومات تفيد بأن مسلحين من تنظيم "هيئة تحرير الشام" نقلوا عبوات لمواد سامة (ويعتقد أن الحديث يدور عن مادة الكلور) على متن شاحنات إلى قرية "ترمانين"، وذلك تمهيدا لما سيتم تقديمه على أنه هجوم كيميائي شنه الجيش الحكومي وآثاره وضحاياه من سكان القرية".

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