مقتل شخصين فى الجابون خلال احتجاجات على قيود كورونا

قالت رئيسة وزراء الجابون روز كريستين أوسوكا رابوندا، إن شخصين قتلا بعد مظاهرات في مدينتين رئيسيتين في الجابون مع تحول الغضب من القيود التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا إلى مواجهات في الشوارع.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في بعض الأحياء بالعاصمة ليبرفيل ومدينة بورت جنتيل لتفريق المحتجين الذين وضعوا حواجز وأحرقوا إطارات سيارات في الشوارع.وقالت رابوندا في بيان "لقي مواطنان حتفهما مساء أمس خلال احتجاجات ضد الإجراءات الوقائية".وفرضت الجابون قيودا على السفر من وإلى العاصمة وزادت ساعات حظر التجول لإبطاء انتشار فيروس كورونا الأسبوع الماضي.وقدمت السلطات حظر التجول ساعتين ليسري ابتداء من الساعة السادسة مساء (1700 بتوقيت جرينتش) حتى السادسة صباحا مما أثار غضب بعض الناس.وسجلت الجابون 13107 إصابات بفيروس كورونا و75 حالة وفاة بكوفيد -19 منذ بدء الجائحة.وتشهد تلك الدولة الواقعة في وسط إفريقيا موجة ثانية من الإصابات حيث تسجل 133 حالة جديدة في المتوسط يوميا.وقالت رابوندا إنه سيتم تخفيف القيود عندما تقل الإصابات الجديدة عن 50 في اليوم وهو ما يجب أن يتحقق بحلول مارس.