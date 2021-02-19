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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: مبادرة «الحزام والطريق» تهتم بحماية البيئة أثناء التنمية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:52 م
هوا تشون يينج
هوا تشون يينج
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينج، إن مبادرة «الحزام والطريق»، التي أطلقتها الصين عام 2013 لا تهدف إلى التنمية فقط، بل إنها صديقة للبيئة أيضا.

وأضافت يينج –في تصريح اليوم- أن الصين تتمسك دائما بمباديء «التشاور المشترك والبناء المشترك والمصالح المشتركة، والتزمت بمفهوم الانفتاح، والنظافة، والنزاهة، وقامت بالتعاون في مجال الطاقة مع الدول المعنية في المبادرة».

وتابعت «الصين أكبر دولة نامية، وأن حجم سكانها وحجمها الاقتصادي ومرحلة تنميتها تحدد مكانتها الخاصة في إدارة المناخ العالمي»، مشيرة إلى أن الصين تعمل بنشاط على توفير الطاقة وتقليل الانبعاثات، وتتعامل بنشاط مع تغير المناخ، وأنها على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لتعزيز التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق باريس للعمل معا لبناء نظام مناخي منصف ومعقول.

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