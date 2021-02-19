حبس 4 للتشاجر وإصابة سائق بطلق ناري في الهرم

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين بالتشاجر في منطقة الهرم، وإصابة سائق بطلق ناري، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على السلاح الناري المضبوط بحوزة أحد المتهمين وعرضه على المعمل الجنائي لفحصه، وكتابة تقرير وافً عنه.كانت قد تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بمنطقة الهرم، وإصابة أحد الأشخاص بطلق ناري.و انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مهندس يقود سيارته، تشاجر مع سائق "توكتوك"، بسبب الخلاف على أولوية المرور، وتدخل اثنين من زملاء السائق لمناصرته، مما دفع المهندس لإطلاق النار من سلاح مرخص، أسفر عن إصابة أحد سائقي "التوكتوك"، وتم ضبط طرفي المشاجرة، والسلاح المستخدم في الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.