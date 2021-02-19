بدء اجتماع المجلس الإنجيلي العام لبحث مستجدات كورونا

بدأ منذ قليل اجتماع المجلس الملي الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.يأتي ذلك في أول اجتماع منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد، بمقر الطائفة الإنجيلية بمصر الجديدة، لمتابعة كافة التقارير الخاصة بتداعيات فيروس كورونا والوقوف على جميع المستجدات بهذا الشأن، واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم العبادة والاجتماعات خلال الفترة المقبلة.وكان المجلس الإنجيلي قد قرر في اجتماعه السابق، تعليق كافة الاجتماعات العامة والفرعية وجميع المناسبات في جميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر حتى السبت 20 فبراير، ويُسمَح فقط بالعبادة يوم الأحد، بنسبة لا تتجاوز 25% من مساحة الكنيسة، مع التشديد والتدقيق في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيليَّة.و أنه مكمكن لمجالس الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر أن تعلق العبادة يوم الأحد، متى تطلَّب الأمرُ ذلك، ما يخص الجنازات، يقتصر الحضور على 25% من مساحة الكنيسة، (ويُلغَى العزاء بجميع القاعات).