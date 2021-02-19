تفاصيل مسلسل أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز في رمضان 2021

يصور المخرج مصطفى فكري، أحداث مسلسله الجديد "اللي مالوش كبير"، والذي ينافس في الماراثون الرمضاني القادم 2021، حلقاته الاولي في إحدى الفنادق الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بحضور خالد سرحان وخالد الصاوي.ويتناول العمل العديد من المشاكل الإنسانية والاجتماعية والتي تقدمها بطلته ياسمين عبد العزيز، بمشاركة زوجها احمد العوضي، حيث تتعرض لمضايقات من قبل خالد الصاوي، إلا أن العوضي يقف في صفها في الأخير.المسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، وخالد سرحان، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.