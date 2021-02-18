أهالي الحسينية بالفيوم: «مبادرة حياة كريمة هتخلينا نعيش» (فيديو)

أشاد أهالي الحسينية التابعة لمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، بجهود الدولة وبالتكليفات والتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن البدء في المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير ١٠٠٠ قرية، واختيار القرية ضمن المبادرة.وقال كريم حسن من أهالي قرية الحسينية، في تصريحات لـ«الدستور»: «إحنا بنشكر الرئيس السيسي على المبادرة واختياره القرية ضمن تطوير ألف قرية، ومجهوداته تجاه الدولة، احنا عندنا أكبر مشاكلنا المياه الجوفية المنازل عندنا عائمة في بحر المياه، واهابس القرية هنا مصدر رزقهم من الزراعة، فبيأجروا حفارات على حسابهم الخاص، لكي تساعد في شفط المياه من تحت المنازل، وأيضًا مشكلة الصرف الصحي، محتاجين حل، ونتمنى أن التطوير من المسئولين يكون على قدر عالي من المسئولية التي اسندها لهم الرئيس السيسي، ومحتاجين نعيش حياة كريمة».ووجه أهالي القرية، الشكر على مبادرة الرئيس السيسي: "احنا بنطالب بحل مشكلة الصرف الصحي بالقرية، وأيضًا حل مبنى الجمعية الزراعية متهالك من المياه، وأيضا مشكلة الوحدة الصحية بلا طبيب فبنضطر ننزل ٣٠ كيلو للمركز عشان نكشف على حد من ولادنا".