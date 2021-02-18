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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خالد الصاوي: أحداث «اللي مالوش كبير» ستعجب الجمهور

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:37 م
خالد الصاوي
خالد الصاوي
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أعرب الفنان خالد الصاوي عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "اللي مالوش كبير"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، مشيرًا إلى أن المسلسل قصته رائعة ومميزة وأحداثه ستعجب الجمهور.

وقال الصاوي في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه متحمس لتجربة المسلسل لأنه يؤدي فيه دورا مختلفا عما قدمه من قبل؛ حيث يقدم دور زوج ياسمين عبدالعزيز التي تجسد دور شخصية اسمها "غزل"، ويقوم والدها محمد عبدالعظيم والذي يبحث عن المال بإجبارها على الزواج منه بأى ثمن ورغما عنها.

ولفت إلى أنه يواصل تصوير المسلسل الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى مثير، مشيدًا بكواليس التصوير نظرا للروح الممتعة التي يتمتع بها فريق العمل.

وأكد الصاوي أنه يختار أدواره بعناية ويحرص على التجديد والتنوع؛ خاصة أنه يحب أن يعيد حساباته ويفكر في خطواته، وأكثر ما يجذبه للمشاركة في أي عمل فني هو قصة العمل.

ويشارك في بطولة المسلسل أحمد العوضي، ومحمود حافظ، ودنيا عبدالعزيز، وأحمد عبدالله محمود، وأحمد سعيد عبدالغني، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وعايدة رياض، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

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