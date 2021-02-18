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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحريات عن اغتصاب فتاة على يد شاب بحلوان: كانت بالتراضي

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:59 م
اغتصاب فتاة على
اغتصاب فتاة على يد شاب بحلوان
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كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، في واقعة ضبط سائق "توكتوك" بمنطقة حلوان، لاتهامه بهتك عرض فتاة جارته قاصر، ومعاشرتها كرهًا معاشرة الأزواج عدة مرات، عن أن العلاقة كانت بينهما بالتراضي، وأن الفتاة كانت مرتبطة عاطفيًا بالمتهم، وترددت عليه أكثر من مرة في مسكنه بمنطقة عرب راشد بحلوان جنوب محافظة القاهرة.

وأضافت التحريات والتحقيقات عن أن المتهم تم عرضه على النيابة العامة، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة هتك عرض فتاة قاصر 15 سنة طالبة في الصف الثالث الاعدادي، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالقاهرة أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من عامل يفيد بتعرض ابنته للاغتصاب على يد جارها، شاب 27 سنة، سائق توكتوك، وبمجرد تلقي البلاغ انتقل فريق من المباحث إلى مكان إقامة الشاب المتهم، وتم استئذان النيابة العامة، وألقى القبض عليه.

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية عن كذب البلاغ، وعدم اتهام صحة والد الفتاة للمتهم، وتبين من التحريات والفحص أن الفتاة تربطها علاقة عاطفية مع المتهم منذ عام ونصف، وتطورت إلى علاقة غير شرعية، وتقابلت الفتاة مع المتهم عدة مرات وعاشرها معاشرة الأزواج، وأن العلاقة كانت بالتراضي، وتم التحفظ على المتهم، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبس المتهم، وعرض الفتاة على الطب الشرعي.

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