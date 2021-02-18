في لفتة إنسانية.. إيفاد مأمورية لتجديد بطاقة الرقم القومي لمريضين

استجاب قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، لالتماس أهلية مواطنين أحدهما محجوزة بإحدى المستشفيات، والآخر مريض ومتواجد بمحل إقامته، لتجديد بطاقتي الرقم القومي الخاصة بهما، وعلى الفور تم إيفاد مأموريتين خارجيتين تابعتين للقطاع لمقر المستشفى المحتجزة بها إحدى الحالتين ومحل إقامة الحالة الأخرى، وتم إنهاء الإجراءات اللازمة لتجديد بطاقتي الرقم القومي وتسليمها لهما بالمجان.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة الحالات المرضية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.