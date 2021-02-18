تخصيص مكتب لكبار السن وذوى الاحتياجات بالأحوال المدنية بالعباسية

خصص قطاع الأحوال المدنية، مكتبا لخدمات كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بالطابق الأرضي بمقر ديوان قطاع الأحوال المدنية بالعباسية.والمكتب مجهز فنيًا ومزود بكراسي متحركة وذلك لتوجيه واستقبال الحالات الإنسانية، من بين المترددين على القطاع واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم بكافة التيسيرات الممكنة.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة الحالات المرضية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.