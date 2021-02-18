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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التفاصيل الكاملة في واقعة اغتصاب قاصر بحلوان

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:22 ص
اغتصاب قاصر
اغتصاب قاصر
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة حلوان بحبس المتهم باغتصاب نجلة جيرانه القاصر ٤ أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يدعو "محمد. أ" وأنه تعرف على الفتاة منذ عام ونصف، وارتبط بها بعلاقة عاطفية وتطورت تلك العلاقة إلى لقاءات داخل شقة سكنية قاما باستئجارها بمنطقة عرب راشد بمدينة حلوان بالقرب من محل سكنهما، ومارسا بداخلها الجنس وعاشرها معاشرة الأزواج بمحض إرادتها وبعد طلبها وإلحاحها عليه لممارسة الرذيلة سويا، وتكررت المقابلات عدة مرات.

واستمعت النيابة لأقوال الفتاة الضحية، وقالت إنها أخبرت صديقتها بتفاصيل علاقتها بنجل الجيران وما حدث بينهما وترتب عليه فقدها عذريتها، فنصحتها بإبلاغ أسرتها ولكن مع اختلاق قصة وهمية بأن المتهم استدرجها لشقته بحجة رؤيتها بسبب علاقتهما العاطفية، وقدم لها كوب عصير بداخله مخدر وعقب استيقاظها وجدت نفسها عارية في احضانه، مؤكدة أن تعرضها للاغتصاب على غير الحقيقة.

وتلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث حلوان، بلاغا من أسرة فتاة، يتهمون نجل الجيران ويدعى "محمد أحمد"، 25 سنة، سائق توك توك ومقيم بعرب راشد، باغتصاب نجلتهم "م.أ" 17 سنة، داخل شقته تحت تأثير المخدر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشاب المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي بدورها أمرت بما سبق.

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