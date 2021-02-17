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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تمديد ساعات العمل فى بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:40 م
ساعات العمل فى بعض
ساعات العمل فى بعض مكاتب سجلات
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قررت وزارة الداخلية استكمال تمديد ساعات العمل فى بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية كمرحلة ثانية لفترة إضافية مسائية حتى الساعة التاسعة مساءً تيسيرًا على المواطنين.

وجاء قرار التمديد لبعض المكاتب على النحو التالى:-
سجل مدنى بندر المنيا ( بمحافظة المنيا).
سجل مدنى بنها النموذجى (بمحافظة القليوبية).
سجل مدنى الشيخ زايد أول (بمحافظة الجيزة).
المركز النموذجى بديوان عام القطاع (بمحافظة القاهرة) يوم الجمعة من الساعة 1 ظهرًا حتى 9 مساء.

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