قررت وزارة الداخلية استكمال تمديد ساعات العمل فى بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية كمرحلة ثانية لفترة إضافية مسائية حتى الساعة التاسعة مساءً تيسيرًا على المواطنين.وجاء قرار التمديد لبعض المكاتب على النحو التالى:-سجل مدنى بندر المنيا ( بمحافظة المنيا).سجل مدنى بنها النموذجى (بمحافظة القليوبية).سجل مدنى الشيخ زايد أول (بمحافظة الجيزة).المركز النموذجى بديوان عام القطاع (بمحافظة القاهرة) يوم الجمعة من الساعة 1 ظهرًا حتى 9 مساء.