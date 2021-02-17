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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجابون تسجل سبوتنيك v المضاد لكورونا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:14 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن وزارة الصحة في الجابون سجلت لقاح فيروس كورونا المستجد (سبوتنيك v) الروسي لديها في إطار الاستخدام الطارئ.

وقال رئيس الصندوق كيريل دميترييف - في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إن "الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يعلن عن تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا (سبوتنيك v) من قبل وزارة الصحة في جمهورية الجابون في إطار الاستخدام الطارئ.. والجابون هي الدولة الـ29 في العالم والدولة الرابعة في القارة الأفريقية التي توافق على اللقاح الروسي".

وأضاف "يعتبر (سبوتنيك v) واحدا من أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها من المنظمين الحكوميين للدول (وزارات الصحة).. ويزداد الطلب على اللقاح بجميع أنحاء العالم، كما يتزايد عدد الدول الأفريقية التي ترغب بشراء اللقاح الروسي".

وأكد دميترييف أن (سبوتنيك v) أحد أفضل اللقاحات في العالم، وأنه سيصبح جزءا مهمًا من محفظة اللقاحات الوطنية في الجابون بسبب كفاءته التي تزيد عن 90%.

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