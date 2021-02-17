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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا يدعو إسرائيل لوقف هجماتها على دمشق

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:56 م
بوتين
بوتين
أ ش أ
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دعا مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، إسرائيل لوقف هجماتها على سوريا، مشيرا إلى أن موسكو تدعم الحوار بين الأكراد والحكومة السورية.

وقال لافرينتيف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الأربعاء- "آجلا أم عاجلا قد ينفد الصبر ويكون هناك رد من قبل الجانب السوري، لذلك أدعو إسرائيل لوقف قصفها".

من جانب آخر، أشار مبعوث الرئيس الروسي إلى أن "موسكو تدعم الحوار بين الأكراد والحكومة السورية وندفعهما إلى إيجاد حلول وسط".

وأضاف: "لا نتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا ولكن لن نسمح باحتمال انهيار مؤسسات الدولة".

وبشأن التواجد الأمريكي، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، إن "روسيا منفتحة على العمل مع الولايات المتحدة بشأن قضية التسوية السورية".

ونوه بأن "موضوع التعاون الدولي مهم جدا"، مضيفا: نحن منفتحون على الحوار مع شركائنا الأمريكيين، في حين أن موقف واشنطن من الملف السوري لم يتشكل نهائيا بعد، هناك حاجة لمزيد من الوقت، لكن نأمل في حوار بناء ومهتم معهم في المستقبل، إذا تم إظهار الاستعداد مع أحزابهم.

في الوقت نفسه، أشار إلى أن موسكو لا تقبل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، الذي تعتبره غير قانوني، ولا تقبل، أيضا، ممارسات الولايات المتحدة في "نهب" الموارد الطبيعية لسوريا.

كما أعرب الدبلوماسي الروسي عن أمله في أن "تتكيف الإدارة الأمريكية الجديدة مع تخفيف العقوبات المفروضة على دمشق".

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