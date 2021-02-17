«برلمانية الوفد» تطالب بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون «ذو الإعاقة»

قالت ايفيلين متى زخاري، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الهيئة البرلمانية للحزب اجتمعت أمس الثلاثاء بمقر مجلس النوابن وسيعقدون اجتماعًا آخر السبت المقبل للاتفاق على خطة عملهم في المرحلة المقبلة، حيث ستطالب الحكومة بسرعة التقدم باللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة الصادر منذ فترة إلا أن تأخير صدور لائحته التنفيذية عطل تنفيذه مما يزيد من معاناة ذوي الإعاقة.وأشارت زخاري، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أهمية الإسراع في إقرار قانون الأحوال الشخصية للأقباط الذي اتفقت عليه الكنائس الخمس إلا أنه لم يخرج للنور بعد، مشددًة على أن الأقباط يعانون من عدة مشاكل عائلية واجتماعية يتصدى لها القانون الجديد خاصة فيما يتعلق بالطلاق وشروط بطلان الزواج.وأكدت عضو الهيئة البرلمانية للوفد، أن حزبها سيبحث قانون الأحوال الشخصية الذي سبق وتقدم به في مجلس النواب السابق، ووضع بعض التعديلات عليه لينصف المرأة ويحقق العدالة لكل أفراد الأسرة خاصة فيي بنود الرؤية والحضانة والنفقة.وأعلنت زخاري، أنها ستتقدم بتعديلات لبعض التشريعات في قطاع الصناعة منذ عام 1938 وتطلب التغيير بحيث تواكب متطلبات العصر وتسهل الإنتاج وتحل الأزمات التي يواجهها قطاع الصناعة، كما شددت على ضرورة تعديل قانون البناء الموحد وتعديل الثغرات التي ظهرت بعد التطبيق بحيث يتم الاستعانة بالمتخصصين.