نفوق بقرة وسقوط سطح بسبب الطقس السيئ فى دمياط

شهدت محافظة دمياط موجة من الرياح الشديدة على السواحل في مدن المحافظة ورأس البر ودمياط الجديدة، مما تسبب في تعثر تحرك رحلات الصيد من بوغاز عزبة البرج، حيث تمثل شدة الرياح خطرًا داهمًا على الصيادين ومراكب الصيد.كما ارتفعت الأمواج في مدينة رأس البر بدمياط، واشتدت سرعة الرياح بها.كما تسببت شدة الرياح في انهيار سقف بشارع صلاح الدين بمدينة دمياط، سقط على إحدى السيارات في الشارع.كما شهدت قرية السنانية التابعة لمركز دمياط نفوق بقره لامست عامود إنارة فتلقت صدمة كهربية.وشهدت المحافظة هطول أمطار متقطعة تسببت في تعطل حركة السير المروري نسبيًا على الطريق الواصل بين مدينتي دمياط ودمياط الجديدة ورأس البر.ومن جانبها رفعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.