سوء الأحوال الجوية يُغلق ميناء البرلس لليوم الثاني

أغلقت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس، حركة دخول وخروج مراكب الصيد الآلية إلى البحر المتوسط لليوم الثاني على التوالي؛ نظرا لاستمرار ارتفاع أمواج البحر وسرعة الرياح، وشدتها في ثاني نوة التي يطلق عليها مجتمع الصيادين "نوة المستلفات"، وهي آخر أيام شهر طوبة وأول أيام شهر أمشير.وتعرضت أنحاء محافظة كفر الشيخ لأمطار غزيرة صباح اليوم الأربعاء، وتقوم أجهزة المحافظة والدفاع المدني ومعدات شركة المياه ببذل كافة الجهود لشفط المياه لتسهيل حركة المواطنين.